Winkelkar wordt volgend jaar wellicht fors duurder: "Logisch dat kosten worden doorgerekend aan de consument"

“De prijzen van voeding worden vastgelegd in jaarcontracten”, zegt Dembour. “Die worden onderhandeld in de laatste maanden van het jaar, en de afgesproken prijzen gelden dan voor het volledige kalenderjaar dat volgt. Toen de huidige prijzen vastgelegd werden, konden we de enorme stijging in kosten niet voorzien. Daarom heeft de consument er voorlopig nog maar weinig van gemerkt.”

Het gevolg: 2021 is voor veel voedingsbedrijven een moeilijk jaar omdat ze de gestegen kosten niet kunnen doorrekenen. “Bedrijven moeten er voorlopig zelf voor opdraaien en dat is op termijn onhoudbaar”, zegt Dembour. “Het zou niet meer dan logisch zijn dat de gestegen productiekosten vertaald worden naar een hogere prijs voor hun producten. Zoniet houden bedrijven zelf niks over aan de productie en kunnen ze ook niet investeren in nieuwe producten of in oplossingen om duurzamer te produceren. Dat wil tenslotte toch iedereen.”