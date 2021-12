Wommelgemse scholen krijgen politiebewaking na bedreiging door ouders omwille van mondmaskerplicht

Deze week vatte de lokale politie post bij twee scholen in Wommelgem. Zij hadden enkele dreigbrieven en mails gekregen over de mondmaskerplicht vanaf zes jaar. "We zijn nooit zeker of er iets kan gebeuren. Het is belangrijk dat we zulke zaken serieus nemen omdat het om meerdere brieven en een mail ging", zegt Marlies Thijs van politiezone Minos.