Zes Oost-Vlaamse gemeenten geven gratis advies aan gedupeerden van de Vlaamse Energieleverancier

Inwoners van die zes gemeenten die advies willen, of met vragen zitten over de V-test, kunnen een speciale online sessie meevolgen. Agache: "Vanavond om 19.30 uur is de eerste sessie. Op maandag 13 december is er een tweede sessie, om 13 uur." Je kan de sessies meevolgen via deze link.

Ook de mensen die digitaal minder sterk zijn, kunnen gratis advies krijgen bij Wonen Leie & Schelde. "Voor hen gaan we zitdagen organiseren, in elk van de zes gemeenten. Dan kunnen ze fysiek een sessie meevolgen. Coronaproof, uiteraard", benadrukt de schepen.