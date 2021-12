Ziekenhuizen konden coronacrisis overleven dankzij extra overheidssteun

Gemiddeld hadden de Waalse ziekenhuizen 5,2 procentpunt minder opnames dan de Vlaamse ziekenhuizen.

De terugval in opnames heeft geleid een gemiddeld omzetverlies van 3,5 procent in 2020. Ook hier zien we grote verschillen tussen de verschillende ziekenhuizen. Sommige ziekenhuizen tekenden 10 procent minder omzet op, terwijl een klein aantal ziekenhuizen net een hogere omzet optekenden.

De federale overheid sprong bij met bijna 2 miljard euro aan voorschotten. Daardoor konden de meeste ziekenhuizen het hoofd net boven water houden. Daardoor konden de Vlaamse ziekenhuizen zelfs wat winst maken. De Waalse ziekenhuizen konden net uit de rode cijfers blijven, maar niet de Brusselse ziekenhuizen, want die gingen licht in het rood (net zoals in 2019, vóór de coronacrisis).

De coronacrisis heeft de wankele financiële toestand van de ziekenhuizen dus nog wat wankeler gemaakt. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is bijna klaar met zijn nota over de hervorming van de financiering van de sector.