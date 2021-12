Zweden wil dat toeristen plaatsen achter IKEA-producten ontdekken: “Bolmen is meer dan een toiletborstel”

De campagne “Discover the Originals” lijst 21 populaire IKEA-producten op en verbindt ze aan de plaatsen waar de naam van werd gestolen. Zo is Bolmen niet alleen een toiletborstel, maar ook een groot meer in de Zweedse regio Småland. Die vakkenkast is eigenlijk een stadje in Zweeds Lapland. En Toftan, dat is een meer in de regio Dalarna in het centrum van het land, en een vuilbak.

Bekijk hier de video van de campagne: