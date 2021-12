15 jaar geleden: "De hartstochtelijke kus met Heath Ledger veranderde me bijna in een hetero"

"Eigenlijk moet ik er niet over grappen: ik was bijna hetero. Het had toen gekund!" ("Fitzy and Wippa")

"Laat me zeggen dat Heath hier de mooie, speelse, lichtere kant van 'The Joker' (de rol die Ledger speelde in de Batmanfilm "The dark knight" van regisseur Christopher Nolan, red) liet zien. En zoals een vriend ooit zei, mocht er een liefdesbaby uit dit alles voortgekomen zijn, dan zou die 'Sheath' geheten hebben." (Instagram Szubanski)

"De volgende dag belde hij me en zei me dat hij zo genoten had. En dat hij aan mijn tv-show wilde meewerken, als een stalker van mijn personage Sharon. Maar zover is het nooit gekomen." (Instagram Szubanski) . Ledger stierf immers in januari 2008 aan de gevolgen van een overdosis slaapmiddelen.

"Het zou ronduit geweldig zijn geweest, mocht hij in ons programma een gastrol gespeeld hebben." (TV Week, april 2021)

Tijdens het opruimen van haar kantoor vond Szubanski, die momenteel de Australische versie van "The weakest link" presenteert, in 2017 ook nog een oude foto met zichzelf, 2 vriendinnen en Heath Ledger, een foto die ze graag met haar fans en de wereld deelde: