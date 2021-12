Inbraak in Oostendse horlogewinkel: 2 verdachten aangehouden

In de nacht van 27 november werd er ingebroken in de horlogewinkel van Michiel Rommelaere in de Vuurtorenwijk in Oostende. De dieven gingen aan de haal met de portefeuille en de auto van de eigenaar, maar ook met honderd uurwerken, allemaal met een waarde tussen 60 en 100 euro. "Mijn winkel werd voor drie vierde leeggeroofd", vertelt Michiel. "Het zou mij een bom geld kosten om alles opnieuw aan te vullen. Ik zit nu ook constant met de schrik: "Zal dit nog eens gebeuren?". Daarom heb ik besloten om er op het einde van het jaar mee te stoppen. Ik heb het 45 jaar lang graag gedaan, maar nu is het genoeg geweest."

Ondertussen heeft de politie 2 mannen uit Oostende kunnen identificieren. Ze zijn allebei gekend bij het gerecht. De verdachten werden vandaag op bevel van de onderzoeksrechter aangehouden. Dinsdag zal de Brugse raadkamer oordelen of ze aangehouden blijven.