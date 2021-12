Dierenpark De Zonnegloed vangt 8 verwaarloosde wilde dieren op: "De wolven werden als huisdier gehouden"

De Zonnegloed vangt sinds kort 5 verwaarloosde lynxen, 2 wolven en dan ook nog een puma op. De dieren komen allemaal uit Roemenië en Litouwen, waar ze in slechte omstandigheden leefden. De puma komt van een dierentuin uit Litouwen, waar hij slechte voeding kreeg. "Hij woog dubbel zoveel als eigenlijk mag voor zijn soort. De puma was zwaar obees", vertelt dierenverzorger Simon.

De 5 lynxen, Korra, Zyra, Ozark, Ezra en Azura, werden in een soort kinderboerderij in Litouwen gehouden. "De eigenaar had in zijn achtertuin een illegaal kweekcentrum gecreëerd. De dieren waren er erg aan toe, want de verblijven waren veel te klein en één van de lynxen had een onverzorgde en vuile wonde aan de kaak. In het begin is het wat zoeken hoe we moeten omgaan met die nieuwe dieren, maar we hebben al ervaring met enkele grotere roofdieren", zegt Simon.

Oorspronkelijk zouden er 7 lynxen gered worden, maar 2 dieren overleefden het niet.