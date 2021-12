Aalter kapt bomen omdat de vruchten te veel ... stinken

“In de Weibroekdreef zijn hoofdzakelijk mannelijke exemplaren van de Japanse notenboom aangeplant", vertelt schepen Patrick Hoste. "De vrouwelijke bomen bleken na jaren voor problemen te zorgen. Eens ze vruchten kregen ontstond er geurhinder. De vrouwenbomen zijn nu geveld. Maar het is niet zo dat er daardoor minder bomen in de straat zullen staan. Ze worden deze week vervangen door de Ginkgo Biloba Mascia, een middelgrote tot grote boom met smal piramidale kroon. Dat is in ieder geval een mannelijke cultivar die geen overlastgevende vruchten zal produceren.”