Aannemer beschadigt waardevolle laanbomen in Eisden-Tuinwijk

Toen de gemeente Maasmechelen enkele jaren geleden de bomen in de Paul Lambertlaan in de tuinwijk in Eisden begon te kappen, vocht buurtbewoner Jan Van Reusel die vergunning daarvoor aan. En met succes. Nadien werden er afspraken gemaakt tussen het wijkcomité en Maasmechelen.

De gemeente beloofde om de waardevolle te laten staan en goed te verzorgen. "Die afspraken worden niet nageleefd," vindt Van Reusel. "Ze graven sleuven pal langs de bomen, daardoor worden de wortels beschadigd. De bomen zullen zo verdwijnen, zonder ze te moeten kappen."

(lees verder onder de foto)