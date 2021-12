Anja uit Londerzeel kan niet blijven werken omdat ze haar diploma niet meer vindt: "Te gek voor woorden"

Anja probeerde haar diploma via haar vroegere school weer op te snorren: “Maar het gaat om een gehomologeerde school, een privéschool die van de staat geen subsidies heeft gekregen en daarom keuren ze dat diploma ook af.”

Nochtans heeft Anja werkervaring genoeg. Ze werkte 34 jaar lang in verschillende sectoren, en was zelfs even leidinggevende. Ook in de Sint-Niklaasschool waren ze erg tevreden over Anja: “Een vlotte vrouw die goed met de kinderen overweg kon”, zeggen ze daar. Maar helaas voor Anja zijn de regels streng. “Ik zou nu een jaar opnieuw moeten gaan studeren voor iets dat ik eigenlijk al heb. Door gewoon een stom papiertje, kan ik mijn toekomst niet verderzetten in wat ik graag deed. Het is te gek voor woorden.”