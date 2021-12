Wikileaks-oprichter Julian Assange mag uitgeleverd worden aan Verenigde Staten, oordeelt Britse rechter

De Australiër Assange (50) richtte de klokkenluiderwebsite Wikileaks op. Daarop werd in de jaren 2000 een massa geheime militaire en diplomatieke documenten geplaatst, onder meer over de oorlog in Irak en die in Afghanistan.

In de VS wordt hij daarom aangeklaagd voor 17 inbreuken tegen de spionagewetgeving. In totaal riskeert Assange 175 jaar gevangenis, alhoewel in de VS nooit meer dan 63 jaar celstraf is uitgesproken in dergelijke zaken.

Assange leefde jaren ondergedoken, onder meer in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Momenteel zit hij in een Britse streng bewaakte gevangenis.