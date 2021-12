Bakker Frank verzamelt al 50 jaar schelpen: "2,5 miljoen schelpen in huis en 90 nieuwe soorten ontdekt"

Het zoekgebied van de Lommelaar gaat van de Noordpool, langs Europa en West-Afrika tot en met Angola. Niet dat de bakker zelf dat hele gebied afreist om op de stranden schelpen te gaan rapen. "Ik werk samen met verschillende universiteiten en organisaties, die me letterlijk bakken zand opsturen. Die ga ik onderzoeken, op zoek naar nieuwe schelpensoorten." Op dit moment werkt hij samen met de univeristeit van Aberdeen, in Schotland, in een onderzoek naar schelpen van de Falkaneilanden.

Op die manier ontdekte Swinnen al zo'n negentig nieuwe schelpensoorten. "Veel van die soorten dragen mijn naam of die van vrienden. De opvallendste schelpensoort in mijn bezit is er eentje van 60 centimeter groot, maar die is intussen beschermd."