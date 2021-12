TV-maker Bart De Pauw gaat niet in beroep tegen veroordeling: "Rust is nu belangrijker dan juridisch gevecht"

De Pauw zei na zijn veroordeling dat hij "heel teleurgesteld" was, maar het was nog niet duidelijk of hij in beroep zou gaan. Nu geeft hij daarover wel duidelijkheid, in een persbericht.

"Ik heb besloten om geen hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis", laat De Pauw weten. "De rust is nu belangrijker dan het juridische gevecht." Hij hoopt dat deze strafzaak nu na vier jaar kan stoppen, "niet alleen voor mezelf, maar vooral ook voor mijn gezin, mijn familie, mijn medewerkers en uiteindelijk voor iedereen die in dit dossier betrokken was".

De verschillende procespartijen hebben sowieso 30 dagen de tijd om in beroep te gaan tegen het vonnis. Zowel het parket als advocate Christine Mussche, die 9 vrouwen vertegenwoordigde op het proces, hebben hierover nog geen beslissing genomen.