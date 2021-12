Beerschothooligan die vuurpijl gooide in vol uitvak vrij onder voorwaarden, club dient intussen klacht in tegen politiegeweld

De raadkamer in Antwerpen heeft vrijdag beslist om de 27-jarige man uit Wilrijk die afgelopen weekend een vuurpijl gooide in het stadion van Beerschot onder voorwaarden vrij te laten. Het parket kan wel nog in beroep gaan tegen die beslissing. Intussen laat Beerschot weten een klacht in te dienen tegen het politieoptreden bij de rellen met Beerschotsupporters na de match.