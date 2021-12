Begeleidingscentrum Dennenhof in Schilde slaakt noodkreet: "Enkel loyaliteit aan de kinderen houdt onze medewerkers overeind"

Het centrum is in hun open brief duidelijk over wat ze willen. "We willen echt rust en herstel krijgen in 2022. We vragen middelen voor extra personeel zodat we onze mensen rust kunnen gunnen en de gaten kunnen opvullen. Ook willen we graag gecompenseerd worden voor de huidige maatregelen: het extra beschermingsmateriaal of het verluchtingsbeleid dat erg veel zal kosten gezien de huidige energieprijzen. Daarnaast willen onze medewerkers erkenning. Ze willen zich gewaardeerd voelen voor hun inspanningen", legt Van Hove uit.