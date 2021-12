Bever actief in provinciedomein Halve Maan

"Uiteraard kiest de bever voor gezonde bomen", vertelt Spiessens. "En hij knaagt zodanig aan de boom dat die in het water valt. Het is een goeie zwemmer; hij kan dan in het water de twijgen verder afknagen. Dat knaagpatroon zien we nu ook aan drie bomen op het wandelpad langs de vestingsgracht. Zolang er geen gevaar bestaat dat de bomen op het wandelpad vallen, grijpen we niet in. De bever verjagen doen we zeker niet, dat mogen we zelfs niet want het is een beschermde diersoort."

