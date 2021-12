Brand in school Sint Jozef Geel: “Vlotte en snelle evacuatie door onze brandoefeningen”

Rond 12.45 uur is er brand ontstaan in de jongenstoiletten van de school Sint Jozef Geel in de Technische-Schoolstraat in Geel. De school heeft een capaciteit van 1.600 leerlingen, maar omdat het examenperiode is waren er slechts een honderdtal leerlingen aanwezig. In het schoolrestaurant waren wel enkele gepensioneerden een middagmaal aan het eten.