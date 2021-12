Brandhout op veel plaatsen uitverkocht: "Normaal kan ik tot januari verkopen"

Handelaars die brandhout verkopen in Oost-Vlaanderen, zitten door hun voorraad. Door de stijgende prijzen voor gas en elektriciteit is hout stoken weer populair, maar daardoor dreigt er nu een tekort aan brandhout. In normale jaren kan je nu nog zonder problemen aan brandhout geraken, maar houthandelaar Koen Verhoeven uit Evergem is al weken uitverkocht. En hij is niet de enige, merkt hij. "Een klant had al naar 10 andere leveranciers in de buurt gebeld en iedereen was uitverkocht. Normaal gezien kom ik rond met mijn voorraad tot januari of zelfs februari."