Kerkconcert in Nantes in Frankrijk verhinderd, betogers protesteren tegen "duivelse" muzikante

Het concert in Nantes was al verplaatst. Het zou aanvankelijk plaatsvinden in een kerk die veel traditionalistische katholieken ontvangt. Daarom zou het doorgaan in een kerk met een moderner profiel, Notre-Dame-de-Bon-Port. Maar ook daar verhinderden tientallen actievoerders dus de toegang. Het concert was uitverkocht, 370 mensen moesten noodgedwongen weer naar huis.

De integristische katholieken zongen liederen en baden het Weesgegroet. Ze noemen de Zweedse zangeres "satanistisch" en "godslasterlijk". Dat gaat terug op een ouder nummer, Pills uit het album Track of Times. Daarin zegt ze dat ze "de liefde heeft bedreven met de duivel". Het nummer gaat in werkelijkheid over een drugsverslaving.