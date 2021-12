Cyclocross van Otegem tweede jaar op rij afgelast

Maar ook voor de VIP-tent stond de organisatie voor een moeilijke keuze. "Normaal nodigen we zo'n 800 gasten uit, maar door de huidige coronamaatregelen mogen er maar 200 binnen in de VIP-tent. Dan is het heel moeilijk om te beslissen wie wel en wie niet binnen mag. Dat kunnen wij tegenover onze sponsors niet maken. We hopen dat iedereen in 2023 kan komen genieten van een volwaardige Otegem Cross", vertelt Coudyzer.

Mathieu van der Poel was de laatste winnaar van de editie in 2020, gevolgd door Tim Merlier en Gianni Vermeersch. Alicia Franck won Otegem Cross bij de vrouwen voor Ellen Van Loy en de Britse Anna Kay.