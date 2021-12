Dakloze voert actie in Hasselt: "Ik wacht al 12 jaar op een sociale woning"

Sympathisanten van Patrick voerden samen met hem actie voor een woning op de Hasseltse gemeenteraad. Onder meer Kim De Witte (PVDA) steunt de actie, want volgens hem zijn er meer goedkope woningen nodig in Hasselt. "We vinden het erg dat zo weinig wordt geïnvesteerd in betaalbare woningen", vertelt De Witte. "We zien overal luxeuze appartementen verschijnen in de stad, maar de afgelopen jaren zijn er jaarlijks amper 15 sociale woningen bijgekomen. Iedereen heeft recht om hier te wonen", besluit De Witte, "niet alleen mensen met een dikke portefeuille."



De stad Hasselt zegt dat ze er alles aan doet om de dakloze man te helpen. "Er is een maatschappelijk assistent ingeschakeld zodat hij aanspraak kan maken op huursubsidies", zegt de stad. "En er is hem ook een verblijf in een shelter aangeboden."