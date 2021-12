De splijtzwam tussen Rusland en het Westen: welke plaats krijgt Oekraïne in het Europa van morgen?

Toch lijkt Rusland daarbij weinig te winnen. Oekraïne is veel beter dan in 2014 in staat om zich te verdedigen. Het Oekraïense leger heeft zich in snel tempo gemoderniseerd en veel militairen hebben gevechtservaring door de voortdurende oorlog in het oosten. En we weten intussen dat veel Oekraïners bereid zijn te gaan vechten, ook hoger opgeleiden. Een vriendin belde me in de zomer van 2014 in paniek op omdat haar man, een universitair, op het punt stond te vertrekken naar het oostfront terwijl zij zwanger was van hun eerste kindje. In Oekraïne ziet een grote meerderheid van de bevolking Rusland al lang niet meer als een broederland, maar als de grootste vijand voor de eigen onafhankelijkheid.