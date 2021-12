Deelfietsenbedrijf Mobit rondt de kaap van 200.000 ritten in Mechelen: "We maken daadwerkelijk deel uit van de mobiliteitsoplossing in Mechelen"

Het deelfietsensysteem werd in 2017 ingevoerd in Mechelen. Het succesverhaal begon wat stroef volgens de oprichter Alexander De Bièvre: "In het begin is het natuurlijk altijd wat aanpassen, maar nu is het concept zeker omarmd door de inwoners." Ook schepen van Duurzaamheid Marina De Bie zag de houding van de inwoners veranderen. "Langzamerhand zagen onze inwoners in dat er genoeg situaties zijn waarin het handig is om even een fiets te kunnen lenen die gemakkelijk te vinden is en veilig achter te laten.