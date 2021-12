Door verplicht sluitingsuur om 23 uur in horeca: “Wij vieren Nieuwjaar twee uur vroeger”

En hoewel er gefeest zal worden, is het toch een feest in mineur. “Sinds de cijfers weer omhoog gaan, is het aantal inschrijvingen ook stilgevallen. En nu we de uren vervroegd hebben, zijn er ook mensen die afhaken. Onder andere mensen die bleven overnachten. En om vijf uur starten is ook moeilijk voor mensen die nog werken die dag.”

Volgens de huidige coronamaatregelen mag er ook niet gedanst worden op feesten. “Daarom heb ik de dj’s gevraagd om meezingliedjes te spelen. Ze gaan dat nu uitwerken, maar ze zijn professioneel dus ik heb er alle vertrouwen in. Er zijn nog maar weinig mensen in onze sector die op oudejaarsavond open zijn, wij zijn elk jaar open. We hopen dat mensen die zin hebben om zich te laten bedienen, dat we daar op kunnen inspelen.”