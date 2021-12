"Win de vitrine": Eeklo houdt een opvallende actie om plaatselijk winkelen te bevorderen

Eeklo vecht al jaren tegen leegstand. De stad pakt nu uit met een originele manier om die lege etalages in de kerstmaand op te vullen. Recht over het stadhuis is een leeg winkelpand al jaren een doorn in het oog. Die etalage wordt nu gevuld met de 11.000 euro aan prijzen die tijdens de kerstactie van de stad te winnen zijn. Zo wordt de leegstand in Eeklo deze maand alvast ietsje minder zichtbaar.