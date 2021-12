Extra camera's in Oostende om sluikstorten te controleren

De stad Oostende heeft in oktober 217 GAS-boetes uitgeschreven voor zwerfvuil en sluikstorten. Meer dan de helft was voor mensen die een sigarettenpeuk op de grond gooiden. Verder ook voor sluikstorters, voor wildplassers, voor baasjes die de hondenpoep van hun viervoeter niet opruimen en dieren voederen. De stad is het beu en plaatst extra camera's.