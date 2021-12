Herdenkingsmoment corona in Tienen: "Hier kunnen we wat troost vinden"

En we moeten niet ver zoeken om mensen te vinden die wel dierbaren verloren hebben: “Vorig jaar in maart is mijn zus aan corona overleden, en daarom ben ik hier. Ze heeft vijf weken in coma gelegen. Ze was bij de eerste slachtoffers van corona. Hier kan ik op dit moment wat troost vinden."

Het herdenkingsmoment van de stad is een mooi gebaar, vindt ook deze vrouw: “Hier kan ik wat steun vinden. Opa is in september overleden, en er is van alles in het gezin door corona gebeurd, vind ik. Corona heeft er zwaar op ingehakt, maar het is een mooi gebaar van de stad.”