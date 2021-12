De herstellingen na de wateroverlast in Wallonië gaan volop door. In de vallei van de Vesder, vlak bij Pepinster, werd een brug hersteld. Zonder die brug moesten bewoners 30 kilometer omrijden via kleine wegen, om Pepinster te kunnen bereiken. De nieuwe brug komt voor veel bewoners als een welgekomen geschenk. Bekijk hieronder beelden van de herstellingswerken.