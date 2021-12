Hof van Beroep vermindert straf voor oom die 12-jarige Ilias uit Mortsel ontvoerde

Vorig jaar vertrok Ilias op 17 september met zijn fiets naar school in Edegem. Daar kwam hij echter nooit aan. Een camera in Wilrijk pikte hem nog op toen hij van school leek weg te rijden. De politie beschouwde de verdwijning meteen als onrustwekkend. De familie van Ilias vermoedde toen al dat hun zoon bij zijn lievelingsoom Benyamine E. uit Berchem was. Die beweerde echter dat hij in Frankrijk in quarantaine zat. Na dit gesprek was hij niet meer bereikbaar.