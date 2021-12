Niet lopen, maar dansen tijdens De Warmste Week

Dat dansen een heilzame werking heeft op ons welzijn is zelfs wetenschappelijk bewezen. Wanneer we bewegen - dus ook als we dansen - maakt ons lichaam endorfine aan, een neurotransmitter die pijnstillend werkt maar ook zorgt voor een gelukzalig gevoel. Met andere woorden: wie danst, voelt zich blij. Bovendien is dansen belangrijk voor je zelfbeeld en sluit daarom perfect aan bij het thema van deze De Warmste Week: kunnen zijn wie je bent.