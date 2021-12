Op Karting Genk wordt geduimd voor Max Verstappen: “Hij oefende hier al toen hij nog maar een kleuter was”

Op de natte piste van Karting Genk rijdt een jongen van 8 jaar met een gocart, de trainer staat erbij en geeft hem aanwijzingen. “Zo is Max Verstappen ook begonnen”, glundert eigenaar Paul Lemmens. “Hij was amper 4 toen hij hier begonnen is. Het is gelijk in alle sporten: hoe vroeger je begint hoe beter.” Wedstrijden rijden is maar mogelijk vanaf een leeftijd van 8 jaar, dus heeft Verstappen als kleuter 4 jaar tijd gehad om te trainen. “We zagen vanaf de eerste wedstrijd dat hij bijzonder was en talent had.”