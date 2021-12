Inschrijvingen AG Antwerp 10 Miles van start: "Opnieuw normale editie met 40.000 deelnemers"

Vanaf vandaag kan iedereen zich inschrijven voor de volgende editie van de AG Antwerp 10 Miles op 24 april 2022. De organisatie mikt op zo'n 40.000 deelnemers. "Het is ondertussen al 3 jaar geleden dat we de 10 Miles nog eens kunnen houden op die traditionele datum in april", zegt organisator Greg Broekmans.