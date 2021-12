Zorginstellingen zoeken massaal interimmers, freelancers en studenten om gaten in roosters op te vullen

"We ervaren elke dag dat er een personeelstekort is", zegt directeur Johan Demuynck van Zorgbedrijf Antwerpen. "We krijgen alles nog rond, maar dat lukt enkel omdat we een beroep kunnen doen op mensen met een studentencontract, die hun erkenning al hebben, maar nog verderstuderen. We schakelen ook interimkantoren en zelfstandigen in om bij te springen."

"Op een dag als vandaag zijn er zo'n 1.700 vaste medewerkers aan het werk. Maar daarbovenop doen we een beroep op 80 mensen met studentencontracten en zijn er nog eens 20 tot 30 interim-medewerkers aan de slag. In totaal hebben we dus 110 mensen extra nodig om echt kwalitatieve zorg te kunnen aanbieden", zegt Demuynck.