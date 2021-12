Kerstboom op kerkhof Bekkevoort: “Om overleden kinderen te herdenken”

De boom staat er al en dit weekend komt er nog iets extra te staan. “Er komt een doosje bij de boom met labels, zodat mensen zelf namen kunnen bijhangen. Nu hangen de namen van de kindjes die er begraven liggen in de boom, maar er zijn ook kindjes die ergens anders begraven liggen of namen van volwassenen. Mensen zijn vrij om een naam bij in de boom te hangen. Alissa hield van de lampjes, was een brok positiviteit en iedereen blij maken, was haar ding. Haar positiviteit willen we verder verspreiden.”