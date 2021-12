Basisschool in Ninove deelt geen kerstrapport uit: "Te vroeg na al die quarantaines, eerst nog wat les"

"We hebben heel veel quarantaines gehad, zowel van leerlingen als leerkrachten. Dat zorgde ervoor dat kinderen niet mee waren met de les, dat er klasgroepen samen werden gezet en dat er leerkrachten voor klassen stonden met leerlingen die ze niet goed kennen. Er is heel veel leerachterstand en het zal moeilijk zijn om die in te halen", zegt de directeur. "We kunnen nu beter onze tijd gebruiken om die leerachterstand in te halen, dan per se nog toetsen geven om toch maar punten te hebben."