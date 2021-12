Wereldlichtjesdag zondag herdenkt overleden kinderen: "Een kind verliezen is een van de moeilijkste zaken die een mens kan meemaken"

Samen met wijkcentrum De Kring en de stad Eeklo zelf wordt er naast de lichtjes ook nog aan "yarn bombing" gedaan: "Dat is eigenlijk wildbreien", zegt Ledegen. "Wij hebben dat al een jaar voorbereid. De troostplek aan het Raverschootbos wordt versierd met gehaakte en gebreide lapjes en slingers. We hangen er ook gedichten aan zodat duidelijk is waar het over gaat." De troostplek is een plek waar mensen overledenen kunnen herdenken.