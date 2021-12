Enorme schadevergoeding in zaak Lernout & Hauspie, maar zijn er nog centen? "Ex-bestuurders zitten aan de grond"

"Er is niks te verdelen want er is niks", zegt ook Luc Gheysens, de advocaat van Jo Lernout. "Jo, die ik verdedigd heb, en ook Pol, die ik ken, hebben niks. Die zijn berooid uit de zaak gekomen. Die mensen leven in armoede. Ik steek nooit mijn hand in het vuur voor cliënten, maar voor Jo en Pol... Die hebben niks en je ziet dat ook. Je kunt geen 20 jaar een vermogen hebben en dat verbergen."

Gheysens heeft ook "nul medelijden" met de gedupeerden. "Ik heb ook altijd gezegd: je hebt verlies geleden, maar eigenlijk is dat eigen schuld, dikke bult. In augustus 2000 stond dat artikel in de Wall Street Journal (dat wantoestanden bij L&H aankaartte, red.). Dan zijn die aandelen bergaf gegaan. Maar gedurende 1 jaar heeft iedereen de kans gekregen om zijn aandelen te verkopen. Als je dat niet doet, moet je niet aan de klaagmuur staan. Je speelt op de beurs, je koopt en verkoopt. Als je slecht speelt, moet je je niet richten tot anderen."