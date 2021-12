Man uit Tienen komt vast te zitten bij poging om sleutels uit keldergat te vissen

"Rond tien voor vijf vanmorgen kregen we een oproep over een geknelde persoon", vertelt Julie Huygebaert van de politiezone Getevallei. "Toen onze ploeg ter plaatse kwam, stak een man tot aan zijn middel vast in een keldergat. Zijn sleutels waren per ongeluk in het keldergat gevallen en hij had zich in het gat laten zakken in een poging om zijn sleutels op te vissen."