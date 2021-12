Mediclowns zoeken extra medewerkers: “We zijn met 10 voor alle ziekenhuizen in Limburg en Vlaams-Brabant”

“Om nieuwe clowns te vinden hebben we een bootcamp georganiseerd en daardoor hebben we er al twee fantastische mediclowns bijgekregen”, zegt Grob. “Toch hebben we er nog steeds niet genoeg. We zijn daarom op zoek naar mensen met een "clownsparkle", iemand die het in zich heeft om zieke kinderen in het ziekenhuis, thuis of zelfs via online chat blij te maken.”