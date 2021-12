Meisje uit Kruisem kon tussen herfst- en kerstvakantie amper naar school: "25 dagen in quarantaine, geen pretje"

Marie kan het allemaal in perspectief plaatsen. "Het is niet het einde van de wereld, dat besef ik ook wel, maar het is toch heel triestig. Het heeft ook een grote impact op Nala. Ze heeft veel verlatingsangst en praat soms terug als een baby. Ze kan al veel beter praten, maar dat is omdat ze zich zo verloren voelt, denk ik. Ze wordt ook veel sneller kwaad en ze vindt het moeilijk om haar maaltafels zelfstandig te leren. Het zal haar wel lukken, want ze is pienter genoeg, maar we zijn allemaal moe."