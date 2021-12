The Monkees-zanger Michael Nesmith (bekend van "I'm a believer") overleden

"Met buitengewoon veel liefde maken we bekend dat Michael Nesmith deze ochtend thuis overleden is, omgeven door familie, vreedzaam en door een natuurlijke oorzaak", zegt zijn familie in een mededeling, die het magazine Rolling Stone citeert. Nesmith schreef verschillende nummers van The Monkees, waaronder "The girl I knew somewhere", "Mary, Mary", "Listen to the band", "Tapioca tundra" en "You just may be the one". Hun bekendste nummer was hoe dan ook "I'm a believer".