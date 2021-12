Nieuw mobiliteitsplan voor dorp van Zwijnaarde is klaar: "Minder auto's, maar nog steeds bereikbaar"

"We installeren een aantal verkeersfilters die ervoor zorgen dat het gemotoriseerd verkeer een route moet nemen die minder belastend is", begint Watteeuw. "We wijzigen een aantal rijrichtingen, zodat die circulatie goed komt."

In totaal veranderen er een 10-tal zaken in Zwijnaarde. "In de Hutsepotstraat komt er bijvoorbeeld een verkeersfilter om gemotoriseerd verkeer tegen te houden, en in de Rijvisschestraat gaan we de richting veranderen, zodanig dat de druk op de straat vermindert", illustreert de schepen.

Op de website van de stad Gent vind je nog meer uitleg over de veranderingen.