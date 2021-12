Nieuwe bewegwijzering maakt einde aan verdwalen in Hasseltse bedrijfszones

De weg vinden in de Hasseltse bedrijvenzones wordt voortaan een stuk eenvoudiger dankzij nieuwe bewegwijzering in kleur. “De bewegwijzering is zo opgesteld dat hoe dichter men bij de bestemming komt , de bewegwijzering telkens gedetailleerder wordt”, legt schepen van Economie Rik Dehollogne (N-VA) uit.