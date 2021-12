Winnaars Nobelprijs voor de Vrede: "Journalisten zijn het tegengif tegen tirannie"

Moeratov leidt een Russische krant die kritisch is voor het regime van president Vladimir Poetin. Volgens het Nobelprijscomité de laatste onafhankelijke krant in Rusland. Verschillende journalisten van de krant moesten hun werk al bekopen met hun leven, de bekendste onder hen was Anna Politkovskaja.

Het mag dan ook geen wonder zijn dat beide laureaten in hun toespraak het belang van onafhankelijke journalistiek benadrukten. "Ja, journalisten grommen en bijten. Ja we hebben scherpe tanden en een sterke grip. Maar we zijn de voorwaarde voor vooruitgang, wij zijn het tegengif tegen tirannie."

Moeratov waarschuwde in zijn speech ook voor een mogelijke oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Op het einde van zijn toespraak vroeg hij een minuut stilte voor alle journalisten die wereldwijd wegens hun beroep zijn vermoord.