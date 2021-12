Ontvoerde zoon na 14 jaar herenigd met Chinese ouders

In 2010 zochten we vader Sun Haiyang op voor Het Journaal, in zijn winkel met gestoomde broodjes in de miljoenenstad Shenzhen. Dat was ook de plek van waaruit hij zijn zoektocht coördineerde en financierde. Haiyang was toen radeloos, voelde zich in de steek gelaten door de Chinese politie. Hij reisde het hele land af om zijn zoon te vinden. Het verhaal werd ook door regisseur Peter Chan verfilmd in 2014 in ‘Dearest’, een aanklacht tegen mensenhandel.

Haiyang hielp ook andere Chinese ouders in dezelfde situatie, en deelde zijn ervaringen met iedereen. Want het probleem van kinderontvoering en kinderhandel is wijdverspreid in China, een kwalijk gevolg van het vroegere één-kind-beleid in China. Dat beleid is intussen afgeschaft, maar het was in het leven geroepen om de bevolking van het land te verminderen. Wie een tweede kind ter wereld bracht moest een boete betalen of abortus ondergaan.