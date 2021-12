Op zoek naar een originele kerstboom? In de Duinengordel kan je er morgen zelf één uitgraven

De mensen van het Nationaal Park Hoge Kempen zoeken af en toe vrijwilligers om mee te helpen de bossen te onderhouden. Het Nationaal Park Hoge Kempen is een natuurgebied van 12.000 hectare, en op sommige plekken moeten dennenboompjes uit de heide gehaald worden. En dat is nu dus het geval in de Duinengordel in Oudsbergen.

In ruil voor een uurtje hulp mag je zelf een den kiezen voor in je woonkamer. Luc Flipkens van het Nationaal Park: "De mensen helpen mee een dennenboom uit de heide te verwijderen, dat is een grove den, geen spar."