Escalatie rond schepenwissel Antwerpen: Open VLD neemt afstand van eigen schepen die alleen in coalitie stapte

Het nationaal hoofdkwartier van Open VLD sluit zich aan bij de mededeling van Bavo De Mol. "Als men wil afwijken van een bestuursakkoord, kan dat als dat nodig wordt geacht, maar dan is het logisch en democratisch dat de leden van de lokale afdeling zich over zo’n belangrijke zaak kunnen uitspreken", luidt het in een schriftelijke verklaring.

"Open VLD is een partij die de ledendemocratie hoog in het vaandel draagt. Het is nu aan de leden van de Antwerpse afdeling om zich over dit voorstel uit te spreken."