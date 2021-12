Na weken hoogspanning in Antwerps schepencollege: Willem-Frederik Schiltz wordt dan toch geen schepen

In oktober had Lachaert De Wever een ultimatum gesteld in verband met de schepenwissel in Antwerpen: hij wilde duidelijkheid over Schiltz als schepen. Dat viel op een koude steen bij De Wever, die in Antwerpen een onbetwiste machtspositie heeft. Bovendien is Open VLD eigenlijk niet nodig voor een meerderheid in de Antwerpse gemeenteraad.

"Als de liberalen willen stoken in de media, dat ze dan voor de oppositie kiezen. We zullen wel zien", liet De Wever optekenen. De boodschap was duidelijk: de liberalen hebben in Antwerpen niets te willen.

Lachende derde in de Scheldestad is Vooruit, dat niet alleen haar drie schepenambten behoudt, maar ook al haar bevoegdheden. En dat laatste is eigenlijk in strijd met de overdrachtsakte.