Opnieuw geen Bommelsfeesten in Ronse: "Coronacijfers zijn te slecht"

Het is nu helemaal zeker dat er geen Bommelfeesten zijn in januari. De coronadreiging voor een afgelasting was er al een hele tijd maar nu is er dus een definitieve beslissing. "Het is gewoon niet mogelijk om de feesten veilig te organiseren", zegt schepen Ingace Michaux (CD&V). "Er komen duizenden mensen naar de stoet kijken en er is een afsluitend evenement op de markt met nog eens tot 9.000 bezoekers. Dat is gewoon niet te verantwoorden nu."